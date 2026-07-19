Следует ознакомиться с графиками отключения света в Запорожье, которые вводятся на неделю с 20 по 26 июля.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 20 по 26 июля будут держаться через плановые работы, сообщает Politeka.net.

В этот период специалисты будут проверять состояние оборудования, ремонтировать отдельные участки сети, а также будут заменять уже отработавшие свой ресурс элементы. Поэтому жителям стоит быть готовыми к графикам отключения света в Запорожье на неделю с 20 по 26 июля.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», 20.07.2026 отключения будут действовать с 09:00 до 16:00. В течение семи часов без электроснабжения останутся отдельные дома, расположенные на улицах:

Выпробувачів: 1, 4

Курузова: 3, 5 п. 1–4, 7

Маршала Судця: 2

шосе Хортыцьке: 24, 28 п.1–3, 28 п.4–5

22.07.2026 года также будут обесточены улицы Запорожья. Работы будут проводиться с 09:00 до 17:00, а временные отключения коснутся потребителей, проживающих по следующим адресам:

Академика Амосова (Кирова): 75, 83

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262

Благовищенська (Ілліча): 2

Брюлова: 10, 6, 7, 8, 2, 2А, 8а, 4

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Кыбальчыча: 1-51, 2-54

Кругова: 171, 173

Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспектывна: 10, 39, 41

Радисна: 3

Фильтрова: 29-41, 44-58

Финансова: 116, 126-174, 145-213

пр. Моторобудивныкив: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а

шосе Пивничне: 15, 3Г, 5, 5А, 1, 17, 1А

Плановые работы продлятся и 23.07.2026 года. В этот день энергетики снова будут проводить ремонтные мероприятия с 09:00 до 17:00, из-за чего без света временно останутся отдельные дома по следующим адресам:

Бодянського: 54

Виктора Духовченко (Цюрупы): 66, 91

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 274а, 277-307

Игора Сикорського: 234-272

Полтавська: 51-85, 80, 84-120

Сичовых стрильцив (Арсенальна): 51-79, 54-76

24.07.2026 09:00 до 17:00 ремонтные бригады продолжат работы на электросетях. В этот день графики отключения света будут действовать в Запорожье, а временные ограничения электроснабжения распространятся на жителей домов, расположенных по следующим адресам:

Верхня: 15

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Мала: 1

Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31

Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40

Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32.

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