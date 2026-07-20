Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Запорожье на 21 июля.

Графики отключения света в Запорожье на 21 июля будут продолжаться по многим адресам и вводятся в разные временные рамки, сообщает Politeka.net.

В связи с плановыми и профилактическими работами вводятся графики отключения света в Запорожье на 21 июля. Поэтому следует заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки, фонари и другие необходимые электроприборы.

По информации АО «Запорожьеоблэнерго», 21 июля запланирован плановый ремонт электрооборудования. Он продлится с 09:00 до 13:00, и в этот период без электроснабжения временно останутся жители улицы Щаслыва: 1.

Плановые графики отключения света охватят также улицу Щаслыву 1. Обесточение здесь будет с 13:00 до 17:00.

Еще один этап плановых работ запланирован с 09:00 до 17:00. В течение 21 часов без электроснабжения будут временно оставаться отдельные дома, находящиеся по следующим адресам:

Борысоглибська: 1-21, 2, 4-28, 2Б, 23-59, 32-38, 42-56

Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського): 154, 156-160, 162, 162а(дача), 164-200, 202а

Грыгория Чечета: 2-40, 38а, 3, 5-29

Дмытра Донцова (Гагарина): 30А

Этюдна: 1-23, 2-16

Зализнычна: 24

Замиська (Тольятти): 1-17, 2-20

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська): 25-31, 36-48

Козацькои Чайкы (Верхоянська): 11, 12, 14, 8, 16-32, 1а(2эт), 25, 27-31, гр.Звонарева (оп 11), 2, 4, 2006, 9(барак), 34-66

Латвийська: 1-29, 10-14, 2-6, 8

Леонида Прыня (Лазо): 16(строит.№), 18, 2, 4, 6-14, 16, 7-21, зем.участок№4

Максыма Крывоноса (Тухачевського): 19-33, 26, 28-42, 1, 3-17, 2-24, 1а

Медова: 4

Мыколы Хвыльового: 1-15, 17, 2-18

Нины Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д

Опанаса Андриевського (Зорге): 2-18, 3-17

Перемогы: 90, 96, 92, 92А

Пихотна: 1-23, 2-34

Руставели: 67а, 69-75, 68, 7

Толстого: 1, 3, 4-22

Универсытетська (Жуковського): 66, 66Б

Федорюка: 12-46, 7-25, 29-45, 1, 3, 2-8, 5

Центральна: 12, 13, 1, 1а, 2,4,6 (2 пов), 3 (2 пов), 5 ( 2 пов), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 пов), 9 (4 пов), 5 (5 пов) - временно, 8Б

Чыгырынська (Калузька): 1-27, 2-24

Чорноземна: 1-13, 14, 2, 4-12

Леонида Прыня: 14

пров. Зустричный: 10, 15, 16, 18, 1, 1в, 2, 4, 3, 3а, 4а, 5, 7, 2009, 5а, 6, 8, 9, 1Б

шосе Пивничне: 113, 113А, 30, 4Б, 9.

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