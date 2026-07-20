Аренда квартир в Днепре вполне доступна по низкой цене, есть несколько интересных вариантов.

Днепр предлагает новые бюджетные варианты жилья, ведь квартиры в аренду сейчас доступны по цене от 5 тысяч гривен в месяц, а среди объявлений есть несколько предложений в разных районах города, передает Politeka.

Самый дешевый вариант стоит 5000 гривен. Речь идет о смарт-жилье площадью 23 квадратных метра недалеко от авторынка и конечной остановки 12-го трамвая. Жилье рассчитано на одного человека или пару без детей и домашних животных. Внутри есть мебель, стиральная машина, холодильник, варочная панель и электрочайник.

Еще одно предложение предусматривает однокомнатную квартиру на проспекте Ивана Мазепы за 5500 гривен. Дом расположен на третьем этаже трехэтажного дома. Владелец разрешает проживание с котом или небольшой собакой. Рядом работают супермаркеты, рынок, учебные заведения и остановки общественного транспорта.

Также аренда доступна на улице Владимира Антоновича. За проживание просят 6000 гривен. Жилье находится на шестом этаже девятиэтажного дома, оборудовано необходимой мебелью, бытовой техникой и имеет подключенный интернет.

В то же время, Днепр предлагает несколько бюджетных вариантов для тех, кто ищет собственное жилье. Перед заселением следует уточнить все условия, ведь у каждой квартиры есть индивидуальные требования по проживанию и оплате.

Специалисты советуют внимательно проверять состояние квартиры, перечень техники и дополнительные платежи перед заключением договора.

Рынок аренды остается динамичным, поэтому выгодные предложения могут быстро находить новых арендаторов.

Эксперты рекомендуют не медлить с просмотром, если выбранный вариант отвечает вашим потребностям.

Источник: olx.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь ко Дню Независимости: кто из пенсионеров имеет право на эти выплаты в Днепропетровской области.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: как проявляется проблема.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Днепропетровской области: кому стоит его ждать.