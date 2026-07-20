Работа для пенсионеров в Сумской области остается доступной в разных сферах, ведь работодатели открыли новые вакансии для старших людей с конкурентной оплатой и официальным трудоустройством, сообщает издание Politeka.net.

Одно из предложений было обнародовано в Ромнах. Управление полиции охраны через центр занятости ищет охранника с зарплатой в 13 тысяч гривен. Будущий работник будет отвечать за безопасность инфраструктурных объектов, будет работать посменно по графику 2/2. Среди требований – прохождение предварительного медицинского осмотра.

Также работа для пенсионеров в Сумской области представлена ​​вакансии продавца в сети магазинов «Аврора» в Шостке. Компания предлагает средний доход около 14 тысяч гривен, обучение, официальное оформление, корпоративные скидки и возможность профессионального развития.

Еще один вариант открыт в Сумах. Аграрная компания приглашает водителя на служебный транспорт с оплатой от 20 до 40 тысяч гривен в зависимости от результатов собеседования. От кандидата ожидают опыт вождения грузовых автомобилей, удостоверение соответствующей категории, ответственность и знание технической части.

Специалисты рынка труда отмечают, что все большее число предприятий готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста, ценя их дисциплинированность, практический опыт и ответственное отношение к исполнению обязанностей.

Перед подачей заявки рекомендуют внимательно ознакомиться с требованиями работодателя и уточнить актуальность вакансии.

Список доступных вакансий регулярно обновляется, поэтому поисковикам советуют следить за появлением новых предложений.

Источник: work.ua

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