Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается доступным благодаря предложениям от владельцев частных домов, которые готовы временно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть квартиры в Кривом Роге, Самаровском районе и Днепре. Условия размещения отличаются в зависимости от адреса, однако все объявления предусматривают бесплатное проживание.

В Кривом Роге переселенцам предлагают небольшой дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух человек. Предпочтение отдают матери с дочерью. Дом оборудован ванной, бойлером, центральной канализацией, стиральной машиной и необходимой бытовой техникой.

Хозяева отмечают, что жители не будут платить ни за проживание, ни за коммунальные услуги. В то же время ожидается лишь периодическое присутствие рядом с пожилой женщиной, которая не нуждается в постоянном уходе.

Еще одно предложение расположено в селе Вольное Самаровского района. Там готовы предоставить отдельную комнату в трехкомнатном доме с газоснабжением, водой, летней кухней и приусадебным участком. Владельцы ищут человека или женщину почтенного возраста, которая при необходимости будет помогать пожилой родственнице в быту.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти и в Днепре. Там доступна отдельная комната в частном доме с необходимыми бытовыми условиями и возможностью питания. От будущего жителя ждут пособия по хозяйству по предварительной договоренности.

Перед заселением специалисты советуют внимательно уточнять условия пребывания, возможные сроки проживания и другие важные детали. Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому переселенцам рекомендуют следить за новыми объявлениями и заранее связываться с владельцами.

Источник: Допомагай

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