Доплаты для пенсионеров в Одесской области доступны только для украинцев, отвечающих определенным условиям.

Некоторые украинские пенсионеры могут получать доплаты в Одесской области до основной пенсии по достижении определенного возраста, пишет Politeka.net.

Максимальный размер такой возрастной надбавки для людей от 75 до 79 лет составляет 456 гривен в месяц.

Как пишет ПФУ, отдельно подавать заявление для назначения выплаты не нужно. Если человек отвечает установленным требованиям, Пенсионный фонд начисляет надбавку автоматически.

Как меняется доплата для пенсионеров в Одесской области с возрастом

Возрастные прибавки назначаются постепенно. Их размер зависит от возраста пенсионера:

70–74 года – до 300 гривен;

75–79 лет – до 456 гривен;

80 лет и старше – до 570 гривен.

При этом после 75-летия речь идет не об отдельной новой выплате. Если пенсионер уже получал надбавку по достижении 70 лет, ее размер увеличивается в соответствии с новой возрастной категорией. Аналогично после 80 лет выплата может возрасти до 570 гривен.

Когда начинают выплачивать

Важно учитывать дату, когда именно пенсионеру исполнилось 75 лет. Доплата не начисляется за весь месяц независимо от дня рождения.

Если 75-летие пришлось, например, на середину месяца, за этот месяц размер надбавки будет определяться пропорционально количеству дней, оставшихся после дня рождения. Полный размер выплаты человек будет получать уже со следующего месяца, если сохраняется право на него.

Есть важное ограничение

Автоматическое назначение возрастной доплаты для украинцев в Одесской области не означает, что ее получат все пенсионеры соответствующего возраста. Существует ограничение по общему размеру пенсионной выплаты.

Право на такую ​​доплату имеют украинцы, чья пенсия не превышает 10340,35 гривны.

Кроме того, законодательство предусматривает именно выплату «до 456 гривен». То есть конкретная сумма может быть меньше максимального размера, если после ее добавления общая пенсионная выплата превысила бы определенный предельный показатель.

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