Дефицит продуктов в Полтавской области теперь следует рассматривать как риск локального сокращения предложения.

Дефицит продуктов в Полтавской области может проявиться из-за сокращения производства отдельных круп, что сказывается на их стоимости для потребителей, пишет Politeka.net.

На украинском рынке заметно уменьшились объемы выращивания гречихи, пшена и ячменя. Больше всего ситуация повлияла на гречневую крупу, которая за последний период существенно прибавила в цене.

По данным аналитической службы ИА «АПК-Информ», нынешний выпуск гречихи оценивают в 70,8 тыс. тонн. Это на 37,7% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Сокращение предложения повлекло за собой удорожание сырья. Средняя цена реализации гречихи по итогам 2025 года приблизилась к 14 тыс. грн за тонну. В розничной торговле стоимость крупы достигла почти 80 грн. за килограмм, причем между отдельными регионами разница доходит до 20 грн.

Еще заметнее сократилось производство проса. Его объем составляет около 60 тыс. тонн – почти в три раза меньше предыдущих показателей. Для продовольственной переработки таких запасов пока достаточно, однако рынок уже демонстрирует признаки напряжения.

Это отразилось и на пшене. В мае 2026 средняя розничная стоимость достигла рекордных 57,1 грн за килограмм. Раньше продукт принадлежал к самым доступным крупам.

Определенное сокращение фиксируют также в сегменте ячменя. В настоящее время его производство оценивается в 5,2 млн тонн. В то же время о недостатке пищевой промышленности речь не идет: имеющихся остатков достаточно для внутренних нужд.

В то же время ячменная крупа также дорожает. В мае ее средняя стоимость составляла около 26 грн за килограмм, что на 7% больше показателя в начале года.

Таким образом, дефицит продуктов в Полтавской области теперь следует рассматривать как риск локального сокращения предложения, а не общей нехватки продовольствия. Больше всего на кармане покупателей уже влияют более низкие урожаи и рост себестоимости круп.

Источник: agroportal

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