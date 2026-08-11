Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье доступна при условии соответствия недвижимости и заявителю установленным критериям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предусмотрена в рамках программы поддержки пострадавших владельцев недвижимости и внутри перемещенных лиц, пишет Politeka.net.

В Запорожье и области продолжается проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Инициативу реализует благотворительный фонд "Каритас" при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Программа направлена ​​на людей, чьи дома или квартиры пострадали из-за боевых действий, а также переселенцев, которым необходимо улучшить условия проживания.

Участникам могут предложить небольшой или средний ремонт поврежденной недвижимости. Для ВПЛ предусмотрена также модернизация жилья.

Восстановление может включать в себя замену разбитых окон и дверей, ремонт потолка, незначительные работы с кровлей, восстановление внутренней электросети, водоснабжение и другие необходимые меры.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье доступна при условии соответствия недвижимости и заявителя установленным критериям.

Повреждения должны быть получены после 24 февраля 2022 в результате боевых действий. Объект должен располагаться на территории Запорожской области, но не ближе 20 километров от линии боевого столкновения.

Обратиться может непосредственный владелец дома или квартиры. Важно, чтобы на момент подачи заявки он не получал государственной или благотворительной поддержки для восстановления этого жилья.

Помощь оказывают в двух форматах. Владелец может получить средства для самостоятельного выполнения ремонтных работ или поручить восстановление строительной компании.

Приоритеты имеют домохозяйства с низкими доходами и люди, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, речь идет о семьях, где среднемесячный доход не превышает 6318 гривен на одного человека или был потерян основной источник заработка.

Преимущество также получают одинокие родители или опекуны с детьми младше 18 лет, беременные женщины, матери детей до трех лет и многодетные семьи.

К приоритетным категориям относятся и домохозяйства, где проживает человек с инвалидностью или тяжелым или хроническим заболеванием.

Отдельно учитывают одиноких граждан в возрасте от 60 лет, а также семьи из одного или двух пожилых, не имеющих должной поддержки от родственников.

Подать заявку может только владелец поврежденной недвижимости. При регистрации необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом или квартиру.

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