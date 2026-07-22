Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним завдяки пропозиціям від власників приватних будинків, які готові тимчасово прихистити людей, що були змушені покинути свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є помешкання у Кривому Розі, Самарівському районі та Дніпрі. Умови розміщення відрізняються залежно від адреси, однак усі оголошення передбачають безоплатне проживання.

У Кривому Розі переселенцям пропонують невеликий будинок із двома кімнатами, розрахований на двох осіб. Перевагу надають матері з донькою. Оселя обладнана ванною, бойлером, центральною каналізацією, пральною машиною та необхідною побутовою технікою.

Господарі зазначають, що мешканці не сплачуватимуть ні за проживання, ні за комунальні послуги. Натомість очікується лише періодична присутність поруч із літньою жінкою, яка не потребує постійного догляду.

Ще одна пропозиція розташована у селі Вільне Самарівського району. Там готові надати окрему кімнату в трикімнатному будинку з газопостачанням, водою, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Власники шукають людину або жінку поважного віку, яка за потреби допомагатиме літній родичці у побуті.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти й у Дніпрі. Там доступна окрема кімната у приватному будинку з необхідними побутовими умовами та можливістю харчування. Від майбутнього мешканця очікують допомоги по господарству за попередньою домовленістю.

Перед заселенням фахівці радять уважно уточнювати умови перебування, можливий термін проживання та інші важливі деталі. Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям рекомендують стежити за новими оголошеннями й завчасно зв'язуватися з власниками.

Джерело: Допомагай

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