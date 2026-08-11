Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предусмотрено также для женщин.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области продолжают предлагать жители Одессы, которые готовы безвозмездно приютить людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть собственные дома, пишет Politeka.net.

В настоящее время доступно несколько вариантов поселения. Условия разнятся, поэтому все детали будущим жильцам советуют заранее согласовать с собственниками.

Одно из предложений расположено на проспекте Князя Владимира Великого. Отдельную комнату в трехкомнатной квартире готовы предоставить одинокой женщине от 60 до 70 лет.

Апартаменты имеют необходимые бытовые удобства. Кроме того, хозяева готовы помочь в оформлении статуса внутренне перемещенного лица.

Еще один вариант находится на улице Жуковского. Там предлагается комната в двухкомнатной квартире, где уже проживает 68-летняя женщина.

Владелец отмечает, что помощь с уходом ей не нужна. Она ищет соседку для совместного проживания и регулярного общения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предусмотрено также для женщин, которые потеряли собственное жилье, не имеют близких родственников и нуждаются в постоянном убежище. Для них доступны отдельные комнаты без оплаты аренды.

Перед заселением следует обсудить срок пребывания, условия обитания, правила проживания и другие важные моменты. Такой подход поможет избежать возможных споров в будущем.

Список предложений регулярно меняется. Из-за высокого спроса свободные места могут быстро занимать, поэтому заинтересованным людям советуют своевременно связываться с владельцами.

Перед обращением следует предварительно подготовить необходимые документы и уточнить актуальность предложения у владельца.

Источник: Допомагай

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