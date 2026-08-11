Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются частью городской социальной программы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают предоставлять в рамках городской программы социальной поддержки, пишет Politeka.net.

Воспользоваться ею могут жители, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и относящиеся к определенным категориям.

Программа будет реализована по решению исполнительного комитета города. Координацией занимается Департамент социальной политики.

Инициатива работает с конца 2023 года. Ее цель — поддержать людей, которым сложнее всего самостоятельно обеспечивать базовые потребности.

Кто имеет право на помощь

Участие доступно для внутренне перемещенных лиц, граждан постарше и людей с инвалидностью.

Также обратиться могут матери, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, семьи, нуждающиеся в дополнительной поддержке, а также жители приютов и мест компактного проживания.

Входящий в набор

Помощь состоит преимущественно из продуктов, имеющих длительный срок хранения.

В комплекты могут входить консервы из мяса и рыбы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай и кофе.

Также предусмотрены мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такой набор рассчитан на обеспечение ежедневных потребностей. Продукты не требуют сложных условий хранения, поэтому можно использовать дома без дополнительного оборудования.

Как оформить получение

Для участия следует обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации.

Вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий получателей.

В городской администрации отмечают, что условия программы и порядок оформления могут быть обновлены. Потому жителям рекомендуют регулярно проверять официальные сообщения.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются частью городской социальной программы. Чтобы узнать актуальные правила и возможность получения набора, следует обращаться в соответствующий орган социальной защиты.

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