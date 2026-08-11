Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают предоставлять в рамках городской программы социальной поддержки, пишет Politeka.net.
Воспользоваться ею могут жители, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и относящиеся к определенным категориям.
Программа будет реализована по решению исполнительного комитета города. Координацией занимается Департамент социальной политики.
Инициатива работает с конца 2023 года. Ее цель — поддержать людей, которым сложнее всего самостоятельно обеспечивать базовые потребности.
Кто имеет право на помощь
Участие доступно для внутренне перемещенных лиц, граждан постарше и людей с инвалидностью.
Также обратиться могут матери, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, семьи, нуждающиеся в дополнительной поддержке, а также жители приютов и мест компактного проживания.
Входящий в набор
Помощь состоит преимущественно из продуктов, имеющих длительный срок хранения.
В комплекты могут входить консервы из мяса и рыбы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай и кофе.
Также предусмотрены мед, джем, сахар и галетное печенье.
Такой набор рассчитан на обеспечение ежедневных потребностей. Продукты не требуют сложных условий хранения, поэтому можно использовать дома без дополнительного оборудования.
Как оформить получение
Для участия следует обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации.
Вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий получателей.
В городской администрации отмечают, что условия программы и порядок оформления могут быть обновлены. Потому жителям рекомендуют регулярно проверять официальные сообщения.
Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются частью городской социальной программы. Чтобы узнать актуальные правила и возможность получения набора, следует обращаться в соответствующий орган социальной защиты.
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