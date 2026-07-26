Прогноз погоды на неделю с 27 июля по 2 августа в Днепре поможет жителям построить свои планы.

Прогноз погоды на неделю с 27 июля по 2 августа в Днепре свидетельствует, что в конце июля и начале августа город ожидает преимущественно солнечная и теплая погода, а кратковременные осадки прогнозируются только в начале периода, сообщает Politeka.net.

В понедельник, 27 июля, синоптики прогнозируют ясное небо после утреннего рассеяния облаков. Воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура составит около +20. Ветер будет оставаться слабым, поэтому день будет комфортным для прогулок и работы под открытым небом.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр.

Во вторник погодная ситуация изменится. После солнечного утра небо постепенно затянут тучи. Во второй половине дня ожидается дождь, который ближе к вечеру может усилиться. Максимальная температура достигнет +26, однако из-за повышенной влажности воздуха будет ощущаться несколько прохладнее.

Уже из среды атмосферные условия стабилизируются. День пройдет без существенных осадков, а столбики термометров покажут примерно +24. В конце июля ночи станут свежее, что создаст более комфортные условия после дневного тепла.

Прогноз погоды на неделю с 27 июля по 2 августа в Днепре также указывает, что четверг и пятница пройдут под влиянием солнечной погоды. Дневные показатели будут колебаться от +26 до +29 градусов, ветер останется умеренным, а атмосферное давление – стабильным.

На выходных жара снова усилится. В субботу воздух прогреется до +31, а в воскресенье - до +32 градусов. Осадков практически не предвидится, небо будет оставаться ясным в течение большей части суток.

Метеорологи советуют учитывать повышение температуры в конце недели, планируя поездки или отдых. В самые теплые часы желательно избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и не забывать о защите от ультрафиолета.

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