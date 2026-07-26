Прогноз погоди на тиждень з 27 липня по 2 серпня в Дніпрі допоможе жителям збудувати свої плани.

Прогноз погоди на тиждень з 27 липня по 2 серпня в Дніпрі свідчить, що наприкінці липня та на початку серпня місто очікує переважно сонячна й тепла погода, а короткочасні опади прогнозують лише на початку періоду, повідомляє Politeka.net.

У понеділок, 27 липня, синоптики прогнозують ясне небо після ранкового розсіювання хмар. Повітря прогріється до +27 градусів, уночі температура становитиме близько +20. Вітер залишатиметься слабким, тому день буде комфортним для прогулянок і роботи просто неба.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У вівторок погодна ситуація зміниться. Після сонячного ранку небо поступово затягнуть хмари. У другій половині доби очікується дощ, який ближче до вечора може посилитися. Максимальна температура сягне +26, однак через підвищену вологість повітря відчуватиметься дещо прохолодніше.

Вже із середи атмосферні умови стабілізуються. День пройде без істотних опадів, а стовпчики термометрів покажуть приблизно +24. Наприкінці липня ночі стануть свіжішими, що створить комфортніші умови після денного тепла.

Прогноз погоди на тиждень з 27 липня по 2 серпня в Дніпрі також вказує, що четвер і п'ятниця минуть під впливом сонячної погоди. Денні показники коливатимуться від +26 до +29 градусів, вітер залишиться помірним, а атмосферний тиск — стабільним.

На вихідних спека знову посилиться. У суботу повітря прогріється до +31, а в неділю — до +32 градусів. Опадів практично не передбачається, небо залишатиметься ясним упродовж більшої частини доби.

Метеорологи радять враховувати підвищення температури наприкінці тижня, плануючи поїздки чи відпочинок. У найтепліші години бажано уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, дотримуватися питного режиму та не забувати про захист від ультрафіолету.

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