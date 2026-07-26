Бесплатное жилье для ВПЛ в Черниговской области остается доступным благодаря частным инициативам жителей региона, которые готовы предоставить убежище людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Один из вариантов предлагается в Нежинском районе. Для заселения доступна комната в деревенском доме для одинокой женщины в возрасте 50-60 лет. В доме есть вода, а санузел расположен во дворе. Владельцы просят частично помогать в уходе за 86-летней хозяйкой: готовить еду, подавать ее и поддерживать порядок. За выполнение этих обязанностей предусмотрено отдельное вознаграждение. В селе работают магазины, молочный комплекс, также есть прямое транспортное сообщение с Киевом.

Еще одно предложение разместили в селе Ушня. Там можно поселиться в комнате сельского дома, оборудованного необходимой мебелью, холодильником, микроволновкой и посудой. На территории есть хозяйственные постройки, гараж, летняя кухня, погреб и земельный участок. Хозяйка готова не только бесплатно поселить человека, но и оплачивать пособие по хозяйству. Предпочтение отдают одинокой женщине постарше.

Также Бесплатное жилье для ВПЛ в Черниговской области предлагают в селе Кобыжча. Для семьи или супругов доступен дом с тремя отдельными комнатами, ванной, туалетом, мебелью и твердотопливным котлом. Житель расположен примерно в 100 километрах от Киева, рядом есть железнодорожное сообщение. Будущим жителям необходимо будет оплачивать только коммунальные услуги и ухаживать за двумя костями, которые остаются в доме.

Перед переездом переселенцам рекомендуют уточнять условия проживания, продолжительность пребывания и другие важные детали. Из-за постоянного обновления объявлений отдельные предложения могут быстро стать недоступными.

Источник: Допомагай

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь в 1500 гривен: кому из пенсионеров в Черниговской области удвоят выплаты.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черниговской области: в ближайшее время цены могут стать другими.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: сколько можно получить в таком случае.