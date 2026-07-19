Бесплатное жилье для ВПЛ в Черниговской области можно найти и через специализированные платформы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черниговской области остается доступным благодаря новым частным предложениям, которые появились для переселенцев, ищущих временное убежище без арендной платы, сообщает Politeka.net.

Владельцы жилья предлагают разные условия проживания — от отдельных комнат до просторных домов, а в отдельных случаях даже готовы дополнительно оплачивать пособие по хозяйству.

Один из вариантов расположен в Нежинском районе. Одинокую женщину в возрасте от 50 до 60 лет готовы поселить в доме, где проживает 86-летняя хозяйка. От будущей жительницы ожидают долевой помощи в быту: приготовление пищи, поддержание чистоты и несложного ухода. За выполнение этих обязанностей предусмотрено отдельное вознаграждение.

Еще одно предложение было опубликовано в селе Ушня Менского района. Здесь бесплатно предоставляют комнату в деревенском доме для человека, который не боится жизни в селе и готов помогать пожилой владелице. Дом обеспечен мебелью, холодильником, микроволновой печью, посудой и всем необходимым для повседневного быта. Кроме этого, доступны земельный участок, хозяйственные постройки, сад и огород.

Также желающих принимают в селе Евминка Козелецкого района. Там предлагают трехэтажный дом, рассчитанный на четырех человек. Жить можно без арендной платы, оплачивая только коммунальные услуги. Апартаменты оборудованы отоплением, водоснабжением, спальными местами и другими базовыми удобствами. Рядом расположены лес, река Десна, фруктовый сад и магазины, а регулярное транспортное сообщение позволяет без проблем добраться до Остра или Киева.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черниговской области можно найти и через специализированные платформы, где перечень доступных вариантов регулярно обновляется. Из-за высокого спроса отдельные объявления быстро становятся неактуальными, поэтому медлить с обращением не стоит.

Перед переездом рекомендуют внимательно ознакомиться с правилами проживания, уточнить возможный срок пребывания, список бытовых обязанностей и все важные детали непосредственно с владельцами. Это поможет избежать недоразумений и выбрать наиболее комфортный вариант.

Джерело: Допомагай

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