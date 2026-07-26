Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предусматривает многоцелевые выплаты для покрытия базовых нужд.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области продолжается в рамках проекта "Продолжение гуманитарного реагирования в Украине и усиление институциональной способности "Каритас-Спес Украина" и партнерской сети", пишет Politeka.net.

Инициатива продлится до 30 ноября 2026 года и охватывает общины, наиболее пострадавшие из-за войны.

Информацию об этом предоставляет Каритас-Спес .

Программа действует в Сумах, Конотопе и других населённых пунктах прифронтовых регионов. Она ориентирована на внутренне перемещенные лица, пострадавшие от обстрелов семьи, а также жителей, проживающих вблизи линии столкновения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предусматривает многоцелевые выплаты для покрытия базовых нужд. Отдельное направление касается подготовки к холодному сезону: часть участников сможет получить разовую финансовую поддержку на оплату коммунальных услуг или приобретение твердого топлива. Размер такой выплаты составляет около 25 тысяч гривен на домохозяйство.

Приоритет при отборе предоставляют пожилым людям, вновь прибывшим переселенцам, лицам без надлежащей социальной поддержки и жителям общин, расположенных вблизи фронта. Особое внимание уделяется небольшим населенным пунктам, реже охватывающим другие благотворительные программы.

В целом организаторы планируют предоставить многоцелевую денежную помощь 1500 наиболее уязвимым людям. Еще 600 домохозяйств получат финансирование для прохождения зимнего периода.

Кроме материальной поддержки, проект включает обучение работников и волонтеров «Каритас-Спес Украина». Специалисты будут совершенствовать навыки психосоциальной помощи, безопасного сопровождения и инклюзивного подхода при работе с населением.

Представители организации отмечают, что перечень общин и порядок предоставления поддержки могут корректироваться в зависимости от ситуации и актуальных потребностей населения.

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