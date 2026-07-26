Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 27 июля по 2 августа вводятся через плановые работы.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 27 июля по 2 августа будут продолжаться по отдельным адресам, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 27 июля по 2 августа вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях. В течение недели специалисты будут выполнять техническое обслуживание оборудования, замену изношенных элементов и другие работы, необходимые для повышения надежности и бесперебойности электроснабжения.

По информации прессслужбы «Кировоградоблэнерго», 27.07.2026 года в селе Розумивка не будет электричества. Работы продлятся с 09:00 до 18:00, а на время технического обслуживания электросетей временно будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

пров. Мыра — 2, 4

пров. Камяногирськый — 2, 3, 8

Соборна — 1, 2, 6, 7, 12, 16

Центральна — 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

Соловина — 39, 41, 45, 46, 47, 49

28.07.2026 ремонтные бригады будут работать в поселке Пидлисне. Плановые отключения будут продолжаться с 09:00 до 18:00 и коснутся жителей ряда улиц, среди которых:

Леси Украинкы — 44, 45, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Гната Юры — 1, 3, 9, 9а

Следующий этап намечен на 30.07.2026 года. В этот день будут выполнять работы в населенном пункте Онуфриивка, где с 09:00 до 20:00 без электроэнергии временно останется часть домов. Ограничения будут касаться отдельных улиц:

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10а, 10в, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Кроме того, 31.07.2026 плановые работы продолжатся в поселке Павлыш. По графику отключения электроэнергии будут продолжаться с 09:00 до 18:00. В настоящее время ремонтные бригады будут проводить техническое обслуживание электросетей, из-за чего без света временно останутся отдельные адреса:

Коцюбынського — 2а

пров. Коцюбынського — 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63.

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