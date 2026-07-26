Дефицит продуктов в Винницкой области будет зависеть от итогов жатвы.

Дефицит продуктов в Винницкой области пока не прогнозируют, однако продолжительная летняя засуха может сказаться на урожайности кукурузы и подсолнечника, что может повлиять на цены отдельных товаров в последующие месяцы, сообщает Politeka.net.

Специалисты отмечают, что июль и август являются ключевыми для развития поздних культур. Именно в этот период высокие температуры вместе с нехваткой осадков создают наибольшие риски для будущего сбора.

По оценке эксперта ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, при неблагоприятных погодных условиях урожай кукурузы может сократиться примерно на 20%, а подсолнечнику - до 15%. В то же время специалист отмечает, что возможное формирование явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года еще не означает неизбежного развития масштабной засухи.

На результат сезона повлияет сочетание нескольких факторов: длительного периода жары, дефицита дождей и погодных условий во время цветения растений. Наиболее уязвимой к такому развитию событий остается кукуруза, тогда как подсолнечник лучше переносит недостаток влаги, хотя также реагирует на затяжную жару.

Дефицит продуктов в Винницкой области будет зависеть от итогов жатвы. Если сбор зерновых и масличных культур окажется ниже ожиданий, это может отразиться на стоимости отдельной продукции, хотя речь идет о недостатке продовольствия.

Наибольшие риски прогнозируют аналитики для южных регионов. Самая сложная ситуация возможна в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, где проблема нехватки влаги остается особенно ощутимой.

В зоны с повышенной вероятностью снижения урожайности также относят Днепропетровщину, Кировоградщину, а частично Полтавщину и Черкасщину. Именно погодные условия определят окончательные показатели сезона.

Сельхозпроизводители уже используют современные решения для сохранения воды, высевают засухоустойчивые гибриды и употребляют новейшие технологии обработки полей. Если к концу лета количество осадков увеличится, ожидаемые потери могут быть меньше предыдущих прогнозов.

Источник: e-land.ua

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