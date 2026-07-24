Прибавка к пенсии с 1 августа в Черкасской области оформляется после подачи заявления.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Черкасской области предусмотрена для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, а также для отдельных категорий получателей в соответствии с действующим законодательством, сообщает Politeka.net.

Основанием для назначения является Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Такое начисление устанавливается отдельно от основного пенсионного обеспечения. Его размер зависит от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, и составляет от 23% до 40% соответствующего показателя.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Право на доплату имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, граждане, отмеченные четырьмя и более государственными орденами после провозглашения независимости, обладатели почетных званий «народный» и «заслуженный», лауреаты государственных премий, выдающиеся спортсмены, космонавты, ветераны. независимость Украины в ХХ веке, которые были официально реабилитированы.

Отдельной категорией остаются матери, которые родили и воспитали по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В случаях, определенных законом, такое право может перейти отцу, если он занимался воспитанием. При рассмотрении учитывают и усыновленных детей.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Черкасской области оформляется после подачи заявления вместе с документами, подтверждающими особые заслуги. Если пакет окажется неполным, Пенсионный фонд уведомляет заявителя о необходимости предоставления недостающих материалов. При их представлении в течение трех месяцев датой обращения считается день первого подачи заявления.

Документы можно подать лично, в электронном формате или по почте. Для почтовых отправлений датой обращения считается день, указанный на штемпеле.

После повышения прожиточного минимума размер доплаты автоматически пересматривается. Для борцов за независимость Украины в ХХ веке действует отдельный порядок расчета: после ежегодной индексации с 1 марта 2026 сумма составляет 5 667,51 гривны.

В случае смерти человека, получившего такую ​​выплату, нетрудоспособные члены семьи могут оформить соответствующую надбавку. Ее величина зависит от количества иждивенцев и определяется действующими нормами законодательства.

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