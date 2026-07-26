Безкоштовне житло для ВПО в Чернігівській області залишається доступним завдяки приватним ініціативам жителів регіону, які готові надати прихисток людям, змушеним залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів пропонують у Ніжинському районі. Для заселення доступна кімната в сільському будинку для одинокої жінки віком 50–60 років. У помешканні є вода, а санвузол розташований на подвір'ї. Власники просять частково допомагати у догляді за 86-річною господинею: готувати їжу, подавати її та підтримувати порядок. За виконання цих обов'язків передбачена окрема винагорода. У селі працюють магазини, молочний комплекс, також є пряме транспортне сполучення з Києвом.

Ще одну пропозицію розмістили в селі Ушня. Там можна оселитися в кімнаті сільської хати, обладнаної необхідними меблями, холодильником, мікрохвильовою піччю та посудом. На території є господарські споруди, гараж, літня кухня, погріб і земельна ділянка. Господиня готова не лише безкоштовно поселити людину, а й оплачувати допомогу по господарству. Перевагу надають одинокій жінці старшого віку.

Також Безкоштовне житло для ВПО в Чернігівській області пропонують у селі Кобижча. Для родини або подружжя доступний будинок із трьома окремими кімнатами, ванною, туалетом, меблями та твердопаливним котлом. Оселя розташована приблизно за 100 кілометрів від Києва, поруч є залізничне сполучення. Майбутнім мешканцям необхідно буде оплачувати лише комунальні послуги та доглядати двох котів, які залишаються в будинку.

Перед переїздом переселенцям рекомендують уточнювати умови проживання, можливу тривалість перебування та інші важливі деталі. Через постійне оновлення оголошень окремі пропозиції можуть швидко стати недоступними.

Джерело: Допомагай

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