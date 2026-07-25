Прибавка к пенсии с 1 августа в Николаевской области устанавливается в размере от 23% до 40% прожиточного минимума.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Николаевской области предусмотрена для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной и отвечающих определенным законом критериям, сообщает Politeka.net.

Такая выплата назначается отдельно от основного пенсионного обеспечения.

Порядок начисления регулирует Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Право на доплату имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица, награжденные четырьмя и более государственными орденами после провозглашения независимости, а также граждане, удостоенные почетных званий «народный» или «заслуженный».

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

В перечень получателей входят также ветераны войны, отмеченные государственными наградами за мужество, выдающиеся спортсмены, космонавты, члены летно-испытательных экипажей, лауреаты государственных премий, воспитавшие пятерых и более детей детей, а также борцы за независимость Украины в ХХ веке.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Николаевской области устанавливается в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Для борцов за независимость Украины действует отдельная выплата, которая после индексации с 1 марта 2026 составляет 5 667,51 гривны .

Обратиться за назначением можно лично, по почте или в электронном формате. Если документы представлены в полном объеме, датой обращения считается день их получения Пенсионным фондом. В случае недостатка отдельных подтверждений заявителю предоставляется время для их представления без потери права на определенную дату оформления.

После увеличения прожиточного минимума сумму доплаты перечисляется автоматически. Закон также предусматривает поддержку нетрудоспособных членов семьи умершего получателя. Один иждивенец может получать 70% надлежащей надбавки, а двое или более — 90% суммы, которая была назначена или могла быть установлена ​​умершему.

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