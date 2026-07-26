Прибавка к пенсии в Одесской области устанавливается как доплата к основной выплате.

Прибавка к пенсии в Одесской области предусмотрена для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, сообщает Politeka.net.

Выплату назначают в соответствии с законодательством после обращения в Пенсионный фонд и подачи документов, подтверждающих соответствующий статус.

Право на получение имеют Герои Украины, ветераны войны, награжденные за личное мужество, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, лица со званием заслуженный, многодетные матери, а также борцы за независимость Украины ХХ века, реабилитированные по закону.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Прибавка к пенсии в Одесской области устанавливается как доплата к основной выплате. Ее размер определяют в процентах от прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. Для отдельной категории борцов за независимость действует особый порядок начисления.

Подать заявление можно после возникновения соответствующего права. Если обращение поступило в течение 12 месяцев, средства назначают с даты его приобретения. В других случаях начисление начинается со дня подачи документов.

Оформление доступно лично, по почте или в электронной форме. Если необходимых подтверждений не хватает, Пенсионный фонд уведомляет заявителя о перечне дополнительных материалов. При их представлении в течение трех месяцев начальная дата обращения остается неизменной.

После увеличения прожиточного минимума соответствующие доплаты перечисляются автоматически. Для отдельных категорий получателей предусмотрено ежегодное повышение в соответствии с решениями Кабинета Министров Украины.

Если человек, имеющий право на такую ​​выплату, умирает, нетрудоспособные члены его семьи могут оформить часть надбавки. Ее размер зависит от количества иждивенцев и определяется действующими нормами законодательства.