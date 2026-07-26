Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области, прежде всего, связывают с увеличением себестоимости работы водоканала.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области станет актуальным для жителей Львова уже с 1 августа, ведь город переходит на новый тариф за централизованное водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Львовский городской совет .

В то же время, даже после пересмотра он останется одним из самых низких среди областных центров Украины.

Исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил стоимость услуг. С начала августа потребители будут платить 36,04 грн за кубометр водоснабжения и 20,34 грн за водоотвод. Общая цена составляет 56,38 грн за кубометр.

Предыдущий показатель действовал с 2022 года. За этот период значительно возросли расходы предприятия на электроэнергию, горючее, реагенты, ремонт оборудования и оплату труда, из-за чего пересмотр стал необходимым.

В ЛГКП «Львовводоканал» объясняют, что новая сумма рассчитана только на покрытие текущих потребностей. Денежные средства не предусматривают финансирование масштабной модернизации или реализации инвестиционных проектов.

Для человека, использующего около трех кубометров ежемесячно, расходы увеличатся примерно на 92 гривны. Семья со средним потреблением девять кубометров будет платить ориентировочно на 275 гривен больше. Окончательная сумма будет зависеть от фактических показателей счетчика.

Мэр Андрей Садовый отметил, что предыдущая стоимость более четырех лет уже не покрывала даже базовых производственных затрат. По его словам, утвержденный расчет минимально необходим для бесперебойного обеспечения города питьевой водой.

Особенность Львова в сложной системе подачи ресурса. Через географическое расположение воду транспортируют по магистральным трубопроводам на значительные расстояния, что требует больших затрат электроэнергии и постоянного технического обслуживания.

Именно поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области, прежде всего, связывают с увеличением себестоимости работы водоканала, а не с расширением программ развития. На предприятии отмечают, что все поступления будут направлены на обеспечение стабильного функционирования системы.

По информации «Львовводоканала», даже после смены тариф во Львове остается ниже, чем во многих других городах страны. Например, в Умани он превышает 158 гривен за кубометр, в Бородянке составляет более 139 гривен, а в Ужгороде — более 91 гривны.

Набсовет предприятия будет контролировать использование полученных средств. Руководство должно регулярно отчитываться о расходах на электроэнергию, топливо, реагенты, заработную плату и выполненные работы.

Отдельно городские власти напоминают, что граждане с невысокими доходами могут оформить жилищную субсидию. Для тех, кто уже получает государственную помощь, после вступления в силу новой стоимости перерасчет будет произведен автоматически без представления дополнительных документов.

Параллельно предприятие продолжает обновление инженерных сетей. В настоящее время идет замена магистрального водопровода западной группы водозаборов, а также реконструкция участка по улице Зеленой. За последние годы объемы обновления трубопроводов в городе выросли почти втрое.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев