Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области не назначаются лицам в возрасте от 60 до 69 лет.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области назначаются украинцам, достигшим определенного возраста и отвечают требованиям Пенсионного фонда, пишет Politeka.net.

Выплата начисляется автоматически, однако ее размер зависит от возрастной категории получателя.

Ежемесячная надбавка для граждан от 70 до 74 лет составляет 300 гривен. Люди, которым исполнилось от 75 до 79 лет, получают 456 грн., а после 80-летия сумма растет до 570 грн.

Информацию об этом предоставляют в Пенсионном фонде .

В то же время, доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области не назначаются лицам в возрасте от 60 до 69 лет. Кроме того, право на такую ​​поддержку имеют только те, чей общий размер пенсионной выплаты не превышает 10340,35 гривны.

Особенность начисления состоит в том, что средства выплачиваются со дня достижения соответствующего возраста, а не с начала календарного месяца. Поэтому первая сумма может быть меньше установленного размера.

К примеру, если день рождения приходится на первое число, человек сразу получает полную надбавку. Если же соответствующий возраст наступает позже, денежные средства рассчитывают только через дни после этой даты.

В Пенсионном фонде также объяснили механизм перехода между возрастными категориями. По достижении 75 или 80 лет получателю не назначают новую выплату полностью, а доначисляют разницу между предыдущим и новым размером.

Таким образом, после 70-летия пенсионер, уже получавший 300 гривен, с достижением 75 лет будет иметь дополнительные 156 гривен, чтобы общая сумма составляла 456 гривен. Аналогичный принцип применяют и при последующем пересчете.

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