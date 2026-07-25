Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области будет сопровождаться программой поддержки социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.net.

Областной совет вместе с Винницким городским советом работает над механизмом компенсаций после пересмотра стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения.

Соответствующее решение депутаты согласовали во время сессии областного совета. Документ также рекомендует областной военной администрации и городским властям проработать финансовую помощь для жителей, на которых изменения могут больше повлиять.

Глава областного совета Вячеслав Соколовой сообщил, что уже готовится комплекс мер, который должен покрыть значительную часть новых расходов. По его словам, компенсационный механизм разрабатывается совместно с городским советом и областной военной администрацией.

Новый тариф для потребителей КП «Винницаоблводоканал» вступил в силу с 1 июля 2026 года. Общая стоимость услуг составляет 81,01 грн. за кубометр , из которых 45,53 грн. приходится на водоснабжение, а 35,48 грн. — на водоотвод.

На предприятии объясняют, что пересмотр цен связан с значительным ростом производственных затрат. В последние годы электроэнергия подорожала более чем в пять раз, значительно увеличились затраты на очистные реагенты, трубы, запорную арматуру, горючее и материалы для аварийных бригад. В то же время в водоканале подчеркивают, что прибыль в расчет новой стоимости не закладывалась.

Чиновники отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало следствием законодательных изменений, передавших органам местного самоуправления полномочия по установлению цен для предприятий, ранее регулировавшихся НКРЭКУ. По словам представителей областной администрации, предыдущий уровень покрывал всего около трети фактических расходов коммунального предприятия.

Отдельное внимание власти уделяют социальной защите. После утверждения компенсаций часть дополнительных расходов планируется возмещать жителям, нуждающимся в поддержке. Также общинам рекомендовали рассмотреть возможность внедрения аналогичных программ для своих жителей.

В руководстве области подчеркивают, что главная задача принятых решений — обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения и водоотведения, в то же время уменьшив финансовую нагрузку на население.

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