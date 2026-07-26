Подорожание проезда в Днепропетровской области официально было введено в городе Самар, где исполнительный комитет согласовал новые тарифы для автобусных маршрутов городского и пригородного сообщения, сообщает Politeka.net.

После вступления решения решения стоимость поездки в пределах общины увеличилась с 20 до 25 гривен. Именно этими маршрутами каждый день пользуются работники, студенты и жители, регулярно передвигающиеся по городу.

Также изменились расценки по направлению Самар — Днепр. Теперь билет стоит 70 гривен, поэтому для пассажиров, часто ездящих между населенными пунктами, транспортные расходы вырастут.

В городском совете объяснили, что удорожание проезда в Днепропетровской области стало следствием увеличения расходов перевозчиков. Больше всего на себестоимость повлияли более дорогое горючее, техническое обслуживание автобусов, ремонт и закупка запчастей.

Представители транспортной сферы отмечают, что пересмотр тарифов должен помочь сохранить стабильное сообщение и не допустить сокращения рейсов, особенно в менее загруженных направлениях.

По их словам, дополнительные поступления позволят выполнять утвержденные графики и поддерживать подвижной состав в надлежащем состоянии.

Обновленные цены уже используют перевозчики, работающие на соответствующих маршрутах. В то же время в местной администрации не исключают, что в дальнейшем вопросы стоимости могут быть пересмотрены, если эксплуатационные расходы продолжат увеличиваться.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой уточнять актуальную сумму оплаты во избежание недоразумений и заранее спланировать собственный бюджет.

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