Для завершения можно добавить: Актуальную информацию об условиях и порядке процедуры жители региона могут уточнить, если перерасчет пенсии в Одесской области уже стал для них актуальным.

Перерасчет пенсии в Одесской области может произойти раньше очередной индексации, если после назначения выплаты человек продолжил официально работать и накопил необходимый страховой стаж, передает Politeka.

Для такого пересмотра есть два основных основания. Первая — после назначения пенсии или предварительного изменения ее размера гражданин получил не менее 24 месяцев стажа.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Другой вариант действует, если от предварительного назначения или перерасчета прошло два года. В этом случае право может возникнуть даже тогда, когда дополнительный стаж составляет менее 24 месяцев.

Размер грядущего повышения для каждого получателя определяют индивидуально. На него влияют продолжительность работы после ухода на пенсию и официальный заработок, с которого уплачивались взносы.

Нужно ли подавать заявление

В большинстве случаев Пенсионный фонд производит пересмотр выплат работающим гражданам автоматически. В то же время при наличии необходимых условий человек может обратиться самостоятельно, не дожидаясь следующего планового процесса.

Перед подачей документов следует проверить, официально ли работодатель оформлял трудовые отношения и платил ЕСВ. Также нужно убедиться, что сведения о страховом стаже и взносах внесены в соответствующий реестр.

Просмотреть эти данные можно в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда. Это поможет установить, появилось ли уже право на изменение ежемесячной суммы.

Что влияет на размер доплаты

Именно накопление дополнительных месяцев работы не гарантирует одинакового результата. При расчете учитывают стаж, полученный после назначения выплаты, а также заработок, из которого осуществлялись страховые отчисления.

Следовательно, чем продолжительнее была официальная занятость и чем выше оставался подтвержденный доход, тем ощутимее потенциально может быть увеличение.

Жителям Одесщины, которые после ухода на заслуженный отдых продолжают работать, следует периодически проверять накопленный стаж и информацию о вкладах, чтобы своевременно воспользоваться предусмотренным механизмом.

Актуальную информацию об условиях и порядке процедуры жители региона могут уточнить, если перерасчет пенсии в Одесской области уже стал для них актуальным.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одессе: где перевозчики успели значительно поднять стоимость

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кому и какие варианты доступны