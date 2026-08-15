Дефицит продуктов в Хмельницкой области конкретными данными не подтвержден, однако сокращение мирового предложения томатов может создать дополнительное давление на украинский рынок, сообщает издание Politeka.net.

Проблемы с урожаем наблюдаются в ключевых странах-производителях. Засуха, чрезмерная жара и сильные осадки оказывают негативное влияние на развитие растений и количество плодов.

Длительное отсутствие влаги сдерживает рост насаждений. В то же время ливни повышают риск грибковых болезней, порчи и гниения овощей.

Сложности появляются и в тепличных хозяйствах. Погодные изменения усложняют уход, организацию работ и транспортировку выращенного товара.

Меньшие поставки от основных экспортеров усиливают конкуренцию среди покупателей. Это может подтолкнуть оптовые расценки вверх, а затем повлиять на ценники для покупателей.

На себестоимость также давят расходы аграриев. Удорожание энергоносителей, удобрений и перевозок увеличивает расходы на выращивание и доставку продукции.

Климатические изменения ощущает и Украина. В частности, восточные области столкнулись с засухой, создающей дополнительные риски для местных насаждений.

В то же время, ситуация в разных частях страны отличается. Более благоприятные погодные условия и адаптация хозяйств могут помочь сохранить общий объем производства близким к прошлогоднему уровню.

Тем не менее, мировые тенденции способны повлиять на украинские цены. Изменения импортных поставок и экспортных предложений могут повлечь за собой дополнительные колебания в течение сезона.

Для уменьшения рисков агропроизводителям советуют адаптировать технологии к новым погодным условиям. Среди возможных мероприятий – более устойчивые сорта, современное орошение, усиленная защита насаждений, а также развитие хранилищ и переработки.

Отдельную угрозу представляют потери уже собранного урожая. Показательный случай зафиксировали в Киевской области, где уничтожили 21 тонну испорченных томатов. Это свидетельствует, что ограничения предложения могут возникать не только из-за слабого урожая, но и из-за проблем с хранением и логистикой.

Таким образом, дефицит продуктов в Хмельницкой области остается потенциальным риском. В то же время глобальное сокращение урожая способно повлиять на доступность помидоров и повлечь за собой новые колебания стоимости в украинских регионах.

Источник: agroweek

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