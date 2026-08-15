Доплаты для пенсионеров в Одесской области доступны украинцам, выполнившим важное условие.

Некоторые украинские пенсионеры по достижении 75-летнего возраста могут получать доплаты к основной пенсии в Одесской области, пишет Politeka.net.

Речь идет о возрастной надбавке, максимальный размер которой для этой категории составляет 456 гривен в месяц. В то же время, такая выплата предусмотрена не для всех — ее назначение зависит от размера пенсии.

Как объясняет ПФУ, отдельно обращаться в Пенсионный фонд для оформления этой надбавки не нужно. Если человек отвечает установленным требованиям, выплату назначают автоматически по достижении соответствующего возраста.

Возрастная доплата пенсионерам в Одесской области устанавливается постепенно в зависимости от возраста пенсионера. Сейчас предусмотрены следующие максимальные суммы:

от 70 до 74 лет – до 300 грн;

от 75 до 79 лет - до 456 грн;

от 80 лет - до 570 грн.

При этом после достижения 75 лет речь не идет о назначении совершенно новой выплаты. Если пенсионер уже получал возрастную надбавку в размере до 300 гривен после 70-летия, то после 75 лет ее размер пересматривают и увеличивают максимум до 456 гривен.

Аналогичный принцип действует по достижении 80-летнего возраста. Тогда предусмотрен следующий этап повышения – до 570 грн в месяц.

Главное условие касается не только возраста, но общего размера пенсионной выплаты. Возрастная надбавка назначается пенсионерам, пенсия которых не превышает 10 340,35 гривны.

Если основная пенсия человека больше установленного порога, право на соответствующую возрастную доплату не возникает.

В то же время следует обратить внимание на формулировку «до 456 гривен». Это означает, что не каждый пенсионер обязательно будет получать максимальную сумму. При расчете учитывается общий размер пенсии. Если полная выплата вместе с надбавкой превысила установленный лимит, доплату могут определить в меньшем размере.

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