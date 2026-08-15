Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области каждый месяц могут поступать на счета.

Некоторые пенсионеры в Днепропетровской области могут рассчитывать на ежемесячную дополнительную доплату к пенсии, пишет Politeka.net.

Право на такую ​​надбавку возникает, если страховой стаж человека превышает установленную законодательством норму.

Речь идет о сверхурочном страховом стаже. В Пенсионном фонде Украины объясняют, что за годы, отработанные сверх необходимого минимума, пенсионеру может начисляться отдельная доплата. Ее размер зависит от количества таких лет и в отдельных случаях может составлять около 800 гривен ежемесячно.

Необходимое количество лет страхового опыта определяется в зависимости от возраста ухода человека на пенсию. В 2026 году требования таковы:

при выходе на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет;

в 63 года - не менее 23 лет;

в 65 лет – от 15 лет.

Если человек имеет больше страхового опыта, чем предусмотрено для соответствующего возраста, годы сверх установленной нормы могут стать основанием для начисления доплаты.

Отдельные правила предусмотрены для тех, кому назначена пенсия до 1 октября 2011 года. Для таких пенсионеров сверхурочной считается период труда, превышающий 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Сумма доплаты определяется за каждый полный год сверхурочного страхового стажа. За один такой год предусмотрено 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому за один дополнительный год периода труда пенсионер получает 25,95 гривны в месяц. Например, если человек имеет 30 лет сверхурочного стажа, размер доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области составит:

25,95×30 = 778,50 гривны в месяц.

Таким образом, при длительном сверхурочном страховом стаже ежемесячная пенсионная выплата может быть больше почти на 800 гривен. При этом конкретный размер прибавки зависит от количества полных дополнительных лет и даты назначения пенсии.

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