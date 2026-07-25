Робота для пенсіонерів в Запоріжжі залишається доступною у різних сферах, а місцеві роботодавці продовжують відкривати вакансії для людей старшого віку, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних пропозицій — торгівля, фармацевтичне виробництво та харчова галузь із конкурентною оплатою й офіційним працевлаштуванням.

Один із магазинів Запоріжжя запрошує продавця із заробітною платою від 10 до 20 тисяч гривень. Компанія готова навчати новачків, тому досвід не є обов'язковим. Працівник займатиметься консультацією покупців, роботою з касою, викладкою продукції та прийомом поставок. Роботодавець пропонує гнучкий графік, дружній колектив і можливість професійного розвитку.

Ще одна пропозиція надійшла від фармацевтичної фабрики, яка шукає фасувальника. Рівень оплати становить від 16 до 20 тисяч гривень залежно від результатів роботи. Основні обов'язки включають фасування лікарських засобів, маркування, пакування продукції, підготовку виробничих приміщень і виконання технологічних операцій. Підприємство гарантує офіційне оформлення, сучасні умови праці та підтримку під час адаптації.

Також робота для пенсіонерів в Запоріжжі представлена вакансією працівника на ліпку вареників у мережі пекарень. Заробітна плата складає від 20 до 25 тисяч гривень. До переліку переваг входять безкоштовний трансфер, оплачуване навчання, гарячі обіди, обладнане укриття, генератор і стабільні виплати.

Фахівці радять уважно ознайомлюватися з вимогами кожної компанії, уточнювати графік, перелік обов'язків та умови оформлення перед поданням заявки. Це допоможе швидше знайти відповідний варіант працевлаштування.

Джерело: work.ua

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