Подорожание продуктов в Киевской области больше всего отразилось на стоимости определенных товаров.

Подорожание продуктов в Киевской области заметно сразу по нескольким категориям, сообщает издание Politeka.net.

за последний месяц больше всего добавили яблоки, свинина и маргарин.

По состоянию на 15 августа килограмм свиных ребер в среднем стоит 231,47 грн. У Auchan за такой объем просят 215,90 грн, у Novus – 239,00 грн, а Megamarket установил отметку 239,50 грн.

Для сравнения, средний июльский показатель составил 230,22 грн. С июля стоимость поднялась на 1,83 грн.

Более заметно изменилась ситуация с яблоками украинского производства. В настоящее время килограмм обходится примерно в 54,75 грн. Megamarket продает его за 54,50 грн, Novus – за 54,99 грн.

В июле среднее значение составило 53,29 грн. Самый низкий показатель среди приведенных торговых сетей зафиксировали у Metro и Auchan по 49,00 грн. У Novus среднемесячный уровень достигал 61,87 грн.

За месяц яблоки прибавили 14,76 грн. Наибольший скачок пришелся на вторую половину июля: после уровня 39,99 грн 24 числа показатель на следующий день вырос до 64,99 грн.

Еще одна позиция – маргарин «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5%. Пачка весом 250 граммов сейчас в среднем стоит 45,36 грн. Auchan предлагает ее за 42,60 грн, Novus – за 42,99 грн, тогда как Megamarket – за 50,50 грн.

В июле средний показатель равнялся 42,57 грн. С 13 июля он увеличился на 6,67 грн.

Таким образом, среди трех рассмотренных позиций самый ощутимый прирост пришелся на яблоки. Свинина оставалась относительно стабильной после повышения в конце июля, а маргарин удерживался вблизи отметки 45 грн. с 28 числа.

Данные актуальны по состоянию на 15 августа 2026 года.

Подорожание продуктов в Киевской области больше всего отразилось на стоимости яблок, тогда как цены на свинину и маргарин изменились менее существенно.

Источник: Минфин

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