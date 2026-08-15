Повышение тарифов на вывоз мусора в Житомирской области в Бердичеве пока имеет статус предложения.

Повышение тарифов на вывоз мусора в Житомирской области может прикоснуться к жителям Бердичева, ведь местный перевозчик отходов предложил пересмотреть стоимость услуг на 14–16,7%, сообщает издание Politeka.net.

Компания « Полесье Экосфера Нова » объясняет инициативу ростом фактических затрат и необходимостью обеспечить стабильную работу предприятия.

Изменения могут относиться к жителям как многоквартирных домов, так и частного сектора.

Какими могут стать расценки

Больше всего предлагают изменить плату за транспортировку одного кубометра твердых бытовых отходов. В настоящее время тариф по НДС составляет 233,60 грн , тогда как в новом расчете — 272,64 грн .

Разница составляет 39,04 грн., или 16,71%.

Для жильца многоквартирного дома ежемесячная сумма может возрасти с 61 до 69,60 грн . В частном секторе предложенная плата составляет 69,80 грн . вместо нынешних 61,20 грн.

Таким образом, дополнительная нагрузка на одного потребителя составит около 8,60 грн. в месяц .

Почему перевозчик просит просмотра

В компании указывают на удорожание операционных расходов. Отдельной составляющей явилось увеличение расходов на оплату труда.

Речь идет, в частности, о водителях специальной техники и линейных работниках, которых предприятие имеет возможность бронировать. Перевозчик отмечает необходимость сохранить квалифицированный персонал и избежать убыточной работы.

В то же время, предыдущая смена расценок произошла лишь 27 мая 2026 года, а новые ставки начали действовать с 1 июня. Теперь компания снова инициировала пересмотр.

Окончательную сумму еще не утвердили

Предложенные показатели пока не означают автоматическое удорожание. Расчет должен рассмотреть исполнительный комитет Бердичевского городского совета.

Именно после соответствующего решения станет ясно, изменятся ли платежи и с какой даты могут применяться новые ставки.

До принятия решения жильцы платят услугу по действующим расценкам.

Для домохозяйств нововведение будет означать дополнительные ежемесячные расходы. Для бизнеса влияние может быть ощутимее, ведь транспортировка кубометра отходов дорожает почти на 17%, что способно сказаться на себестоимости отдельных товаров или услуг.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области в Бердичеве пока имеет статус предложения. Окончательное решение будет зависеть от позиции городского исполкома.

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