Дефицит продуктов в Полтавской области пока более целесообразно оценивать как риск сокращения предложения отдельных категорий.

Дефицит продуктов в Полтавской области на неделю с 12 по 18 августа может проявиться, прежде всего, в сегменте круп, ведь сокращение производства гречки, проса и ячменя уже сказалось на рыночных расценках, сообщает издание Politeka.net.

Самая заметная ситуация сложилась с гречкой. По оценке аналитической службы ИА "АПК-Информ", нынешний объем ее выпуска составляет около 70,8 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим сезоном показатель снизился на 37,7%.

Меньшее предложение повлияло на стоимость сырья. По итогам 2025 года средняя цена реализации гречихи приблизилась к 14 тыс. грн за тонну. В магазинах килограмм крупы стоил почти 80 грн, а разница между регионами достигала 20 грн.

Еще сильнее сократились объемы проса. Нынешний показатель оценивают примерно в 60 тыс. тонн, что почти втрое ниже предыдущих значений.

Для пищевой промышленности имеющихся запасов пока хватает, однако рыночное напряжение уже заметно. Она отразилась на цене пшена – в мае 2026 года средний показатель достиг 57,1 грн за килограмм.

Ячменный сегмент также демонстрирует уменьшение производства. Сейчас его объем оценивается в 5,2 млн. тонн. При этом оснований говорить о нехватке сырья для внутренней пищевой переработки нет.

В то же время дорожает ячневая крупа. В мае средняя стоимость составила около 26 грн. за килограмм, что на 7% больше, чем в начале года.

Дефицит продуктов в Полтавской области пока более целесообразно оценивать как риск сокращения предложения отдельных категорий, а не как масштабную нехватку продовольствия.

Для покупателей главным следствием остаются более высокие затраты на базовые товары. Последующая ситуация будет зависеть от нового урожая, доступности сырья и себестоимости его переработки.

Источник: agroportal

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