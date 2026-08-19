Графики отключения света вводятся по многим адресам в Черкасской области на 20 и 21 августа.

В связи с важными ремонтами введены графики отключения света в Черкасской области на 20 и 21 августа, пишет Politeka.net.

В Черкасской области часть домов будет оставаться без электроэнергии из-за проведения плановых работ на электросетях. Графики отключения света в Черкасской области на 20 и 21 августа будут относиться к конкретным населенным пунктам, улицам и домам, поэтому продолжительность отключения будет зависеть от адреса.

По данным "Черкассыоблэнерго", 20 августа плановые ограничения электроснабжения охватят несколько населенных пунктов области. Время начала и завершения работ будет зависеть от конкретного участка сети. В селе Пищане электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 17:00. В список попали следующие адреса:

пров. Старопоштовый — 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 7, 9

Р. Шеремета — 100/в, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134

Підлыпивська — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 4, 40, 5, 6, 8, 9

Червонохутирська — 40, 41, 43, 1, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 5, 7, 8

М. Кандыбы — 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Ю. Михновського — 10, 11, 2, 2/а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 42

Ю. Михновського — 19, 10, 12, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/а

О. Тищенка — 8

В этот же временной промежуток, с 08:00–17:00, часть потребителей попадает в график в селе Коврай. Отключение будет касаться улиц:

Вышнева — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1

Садова — 1, 11, 16, 17, 3, 6, 7, 12

пров. Молодижный — 1, 6

Центральна — 22, 26, 1, 12/а, 18, 2

пров. Ликарняный — 1, 5, 6

В график 21 августа включено село Скорыкивка. По отдельным адресам электроэнергию планируется отключать с 08:00–17:00. Света временно не будет по следующим адресам:

Соборна — 20, 0/закр, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 26, 27/дача, 28, 29, 31, 31/а, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Т. Шевченка — 0/закр, 1, 10, 11, 12, 13, 13/а, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22/дача, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9

Набережна — 42

Лисова — 1/дача, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 31/б, 5/дача, 6, 7, 9

Также будут выключать электричество с 08:00–17:00 в городе Золотоноша. В список обесточений вошли следующие адреса:

Леонтовыча — 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/4, 5, 5/гара, 6

Незалежности — 101, 83/а, 83а/3, 85, 87, 89, 91, 93/10,0, 95, 97, 99

Слывы — 22, 24, 26, 26/а, 26/б, 28, 29, 29/а, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Терещенка — 24/а

Б. Хмельныцького — 3, 4, 5, 6, 7, 9

Бакаивська — 1

К. Полатайло — 101, 103, 105, 105/а, 48/а, 50, 51/а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81/а, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99

П. Чубынського — 11, 15, 9

Перемогы — 14, 19, 2, 22, 8

И. Шульгы — 4.

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