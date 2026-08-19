Графики отключения света в Киевской области на 20 августа намечены в отдельных населенных пунктах.

Графики отключения света в Киевской области на 20 августа предполагают плановые перерывы в электроснабжении, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света Киевской области на 20 августа связаны с проведением ремонтных и технических работ на электросетях. Рекомендуем зарядить телефоны, ноутбуки, павербанки и другие устройства, а также выполнить бытовые дела, для которых необходима электроэнергия.

В селе Чирское электроснабжение планируют ограничить с 08:30 до 20:00. Перерыв может занять 11:30 часов. В график вошли следующие адреса:

Киевская - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36 38-А, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 7 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97

Набережная - 2, 4, 8, 14, 24

Подгорная - 1, 2, 5, 9, 17, 21

Покровская - 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34А

Самый длинный период без электроэнергии предназначен для части потребителей в селе Гайшин. Здесь плановые работы продлятся с 08:00 до 20:00, поэтому максимально возможная продолжительность обесточивания составит 12 часов по следующим адресам:

Вишневая - 3, 5

Гайова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78

Завирская - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Казацкая - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16

Космонавтов - 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Луговая - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Миру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22

Набережная - 1, 7, 50, 52

Переясловская — 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23, 3 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59

Покровская - 1, 1-я, 2, 3, 6А, 7/1, 7/15, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 15/а, 15А

Полевая - 2, 3, 4, 4А, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 3 34, 36

Садовая - 5, 7

Праздничная - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17

Солнечная - 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Стаднийчука Ивана - 30

Шевченко - 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94

Шевченко Тараса - 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.

Источник: Переяславська територіальна громада.

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