Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 20 по 26 августа обещает жаркую погоду, а столбики термометров днем поднимутся до +33°. Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили, когда ожидается пик тепла, а когда станет немного прохладнее.

Синоптики рассказывали о жаркой погоде на прошлой неделе в Днепропетровской области, а новый прогнозный период обещает еще один жаркий отрезок с 20 по 26 августа. В течение семи дней температура днем будет колебаться от +27° до +33°, а самым теплым станет день в воскресенье, 23 августа.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура воздуха днем в течение недели будет держаться в диапазоне от +27° до +33°, а ночью — от +15° до +21°. Осадков на этой неделе не прогнозируют.

В четверг, 20 августа, воздух прогреется до +27°, а ночью столбики термометров опустятся до +15°. Небо останется малооблачным, осадков не предвидится.

В пятницу, 21 августа, температура поднимется до +30° днем, а ночью ожидается +19°. Облачность — малооблачно, без осадков.

В субботу, 22 августа, столбики термометров достигнут +32° днем, ночью — +18°. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.

В воскресенье, 23 августа, ожидается самый теплый день недели — воздух прогреется до +33°, а ночью температура удержится на отметке +21°. Небо останется малооблачным, осадков не предвидится.

В понедельник, 24 августа, жара немного отступит — днем +29°, ночью +21°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 25 августа, температура днем опустится до +27°, ночью — до +19°. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.

В среду, 26 августа, воздух прогреется до +29° днем, а ночью ожидается +20°. Облачность станет переменной, осадков не прогнозируют.

Итак, самым теплым днем недели станет воскресенье, 23 августа, с температурой +33°, а самым прохладным — четверг, 20 августа, когда днем будет лишь +27°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Из-за жаркой погоды с температурой от +27° до +33° синоптики советуют жителям Днепропетровской области пить больше воды, избегать длительного пребывания на солнце в обеденные часы и планировать активные дела на утро или вечер. Основные уличные мероприятия лучше перенести на более прохладные часы суток, а пожилым людям и детям стоит ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами.

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