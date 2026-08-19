Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 августа продлятся за разными временными промежутками.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 августа предполагают временные перерывы в электроснабжении по ряду адресов, пишет Politeka.net.

Причиной станут плановые и профилактические работы на электросетях. Энергетики будут проводить необходимое техническое обслуживание электрооборудования, поэтому жителям отдельных населенных пунктов придется на много часов остаться без электроэнергии.

Долгое обесточивание 20 августа предусмотрено в Жовтых Водах. Работы продлятся с 07:30 до 18:00, поэтому по отдельным адресам света может не быть до 10,5 часов. В перечень попали улицы:

Базарна — 31, 42, 44, 46, 46Б, 46В, 48, 50, 52

Будивельныкив - 1-6, 9-15 (нечетные), 15А, 17-27 (нечетные)

М. Пошедина - 1-6

Транспортна — 1–3, 5–16, 18, 22, 24, 26

Украинська - 9, 10, 12-22, 26, 28-36, 36А, 37-39, 39А, 40-42

Шевченко - 6

Шкильна - 1, 1А, 2-4, 6, 32, 52А

Героив УПА - 137

пров. Дачный - 3

пров. Майданивський - 2, 3, 5-7, 9-14, 18-28 (парни)

В таком же временном промежутке – с 07:30 до 18:00 – плановые работы проведут в селе Марьянивка. Временно без электроснабжения могут остаться потребители по следующим адресам:

пров. Выноградный - 13

пров. Гориховый - 17, 20

пров. Дачный - 1, 2, 5, 7, 14, 18, 19, 24, 28

Мартовская - 46, 48, 50-52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (нечетные)

Героив Чернобыля - 7-17 (нечетные)

Еще одна группа адресов попала в график с 08:00 до 18:00. Таким образом, максимально возможное время без электроэнергии составит 10 часов. В Кривом Роге ограничения будут касаться адреса:

пр-т Перемогы - 38, 38А, 38Б

В этот же период, с 08:00 до 18:00, электроэнергию планируют ограничить и в селе Вильне. В график вошли дома на улицах:

Гагарина — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28

Кузьмы Скрябина — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34

Словянська — 8–22

Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–25, 27–31, 33

Отдельный временной промежуток предназначен для села Червона Колона. Здесь работы будут проводить с 11:00 до 18:00. Без света могут остаться потребители по следующим адресам:

Заводська - 3-9 (нечетные), 13-27 (нечетные), 31-45 (нечетные), 49-57 (нечетные)

Набережна - 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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