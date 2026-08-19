Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 августа предполагают временные перерывы в электроснабжении по ряду адресов, пишет Politeka.net.
Причиной станут плановые и профилактические работы на электросетях. Энергетики будут проводить необходимое техническое обслуживание электрооборудования, поэтому жителям отдельных населенных пунктов придется на много часов остаться без электроэнергии.
Долгое обесточивание 20 августа предусмотрено в Жовтых Водах. Работы продлятся с 07:30 до 18:00, поэтому по отдельным адресам света может не быть до 10,5 часов. В перечень попали улицы:
- Базарна — 31, 42, 44, 46, 46Б, 46В, 48, 50, 52
- Будивельныкив - 1-6, 9-15 (нечетные), 15А, 17-27 (нечетные)
- М. Пошедина - 1-6
- Транспортна — 1–3, 5–16, 18, 22, 24, 26
- Украинська - 9, 10, 12-22, 26, 28-36, 36А, 37-39, 39А, 40-42
- Шевченко - 6
- Шкильна - 1, 1А, 2-4, 6, 32, 52А
- Героив УПА - 137
- пров. Дачный - 3
- пров. Майданивський - 2, 3, 5-7, 9-14, 18-28 (парни)
В таком же временном промежутке – с 07:30 до 18:00 – плановые работы проведут в селе Марьянивка. Временно без электроснабжения могут остаться потребители по следующим адресам:
- пров. Выноградный - 13
- пров. Гориховый - 17, 20
- пров. Дачный - 1, 2, 5, 7, 14, 18, 19, 24, 28
- Мартовская - 46, 48, 50-52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (нечетные)
- Героив Чернобыля - 7-17 (нечетные)
Еще одна группа адресов попала в график с 08:00 до 18:00. Таким образом, максимально возможное время без электроэнергии составит 10 часов. В Кривом Роге ограничения будут касаться адреса:
- пр-т Перемогы - 38, 38А, 38Б
В этот же период, с 08:00 до 18:00, электроэнергию планируют ограничить и в селе Вильне. В график вошли дома на улицах:
- Гагарина — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28
- Кузьмы Скрябина — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34
- Словянська — 8–22
- Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–25, 27–31, 33
Отдельный временной промежуток предназначен для села Червона Колона. Здесь работы будут проводить с 11:00 до 18:00. Без света могут остаться потребители по следующим адресам:
- Заводська - 3-9 (нечетные), 13-27 (нечетные), 31-45 (нечетные), 49-57 (нечетные)
- Набережна - 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50.
Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новые тарифы на воду в Днепропетровской области: цена взлетит в три раза.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: как пользоваться этой поддержкой.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как подняли цены.