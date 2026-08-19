Украинцам показали, какими будут графики отключения света в Николаевской области на 20 и 21 августа.

В Николаевской области 20 и 21 августа вводят графики отключения электроэнергии, которые охватят десятки адресов в разных населенных пунктах, пишет Politeka.net.

Жителям населенных пунктов, чьи адреса попали в график, следует заранее учесть продолжительность перерыва в электроснабжении и позаботиться о необходимых запасах заряда для телефонов, павербанков и других устройств.

По информации "Николаевоблэнерго", 20 августа с 09:00 до 17:00 электроэнергию планируют отключить в Нова Одесса. Ограничения коснутся следующих адресов:

Аеродромна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Весняна — 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 69

пров. Дружбы — 14

Захысныкив Украины — 3Б, 7, 7Б, 10, 12, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 43, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 63

Каштанова — 21

Незалежности — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54

Еще одно длительное обесточивание запланировано в селе Водокачка. Электроснабжение там ограничат с 08:00 до 18:00. В график вошли:

Весняна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Зарична — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Квиткова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Лобанова — 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18/4, 18/1, 18/3, 19, 23, 24, 25/1, 27, 29, 30, 31, 32, 34/2, 34/3, 34/4, 34/1, 35

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

Незалежности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

21 августа плановые работы продолжатся. В селе Новосвитливка света не будет по отдельным адресам с 08:00 до 16:00. Таким образом, максимальная продолжительность перерыва будет составлять до восьми часов. Под отключение попадут улицы:

Микрорайон — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41

Фермерська — 2

Шевченка — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28

Также 21 августа с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет ограничено в городе Очакив. В этот период без света могут остаться жители следующих адресов:

Кинбурнська — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9/1, 9/2, 9А, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 22Б, 24, 25, 25А, 26, 26/1, 27, 28, 29, 29/1, 30А, 30В, 31, 32, 32А, 32Б, 33, 33А, 35, 37, 39А, 41, 41А, 43, 45/1, 47, 49, 49/1, 49/2, 51, 61

Лыманна — 1А, 2, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17А, 19, 21, 21/1, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 66, 67.

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