Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается, ведь за последний месяц заметно изменились средние цены на сыр, свинину для шашлыка и короткоплодные огурцы, сообщает Politeka.net.
Больше всего прибавили в стоимости молочная и мясная продукция, тогда как сезонные овощи демонстрируют более умеренную динамику.
Ощутимый рост зафиксировали в сегменте молочных товаров. Плавленый сыр "Ферма Дружба" 55% весом 70 граммов в настоящее время стоит в среднем 28,77 гривны. Для сравнения месяц назад средний показатель составлял 24,52 гривны, поэтому разница достигла 4,25 гривны. В зависимости от торговой сети упаковка продается по цене от 21,90 до 31,20 грн.
Подорожала и свинина для шашлыка. Средняя стоимость килограмма составляет 237,57 гривны, что на 6,60 гривни больше месяца назад. В то же время, ценники в супермаркетах остаются разными — от 217,36 до 249 гривен.
Удорожание продуктов в Днепропетровской области сказалось и на овощной группе. Краткоплодные огурцы сейчас продают в среднем по 36,90 гривны за килограмм. За последние четыре недели этот показатель вырос на 5,87 гривны, хотя в течение июля стоимость оставалась нестабильной из-за сезонных колебаний предложения.
Аналитики отмечают, что на формирование новых цен влияют логистические издержки, себестоимость производства, спрос покупателей и политика отдельных торговых сетей. Поэтому одинаковые товары могут существенно отличаться по стоимости даже в один день.
Специалисты советуют потребителям сравнивать предложения разных магазинов перед покупкой, ведь это позволяет найти более выгодные варианты и уменьшить ежедневные расходы семейного бюджета.
Источник: Минфин
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