Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області передбачає не лише забезпечення необхідними речами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області продовжує надаватися Товариством Червоного Хреста, пише видання Politeka.net.

Програма охоплює людей, які через вік, стан здоров'я або життєві обставини потребують постійної підтримки у повсякденному житті.

Про це йдеться на сайті організації.

Проєкт реалізується в межах ініціативи «Догляд вдома». Основними отримувачами послуг є самотні літні люди, особи з інвалідністю та громадяни, які не можуть самостійно виконувати побутові справи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області передбачає не лише забезпечення необхідними речами. Соціальні помічники допомагають придбати продукти й ліки, готують їжу, підтримують порядок в оселі, супроводжують підопічних до медичних закладів, сприяють проведенню гігієнічних процедур та виконують інші щоденні завдання.

Окрему увагу приділяють психологічній підтримці. Для багатьох людей важливими залишаються звичайне спілкування, увага та можливість відчути турботу, що допомагає легше долати самотність.

Щоб скористатися послугами, необхідно звернутися до найближчого осередку Українського Червоного Хреста у Чернігові або населеному пункті області. Після оцінки потреб фахівці визначають формат підтримки для кожного заявника.

Програма «Догляд вдома» працює ще з 1961 року. Після початку повномасштабної війни її діяльність значно розширили, а реалізація стала можливою завдяки співпраці з державними соціальними службами та міжнародними партнерами.

Представники організації рекомендують стежити за офіційними оголошеннями, адже умови надання підтримки можуть оновлюватися.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: як саме переписали цінники в магазинах.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де щомісячно можна мати від 21 тисячі гривень.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на цю підтримку.