Дефицит продуктов в Хмельницкой области может стать предметом обсуждения в случае дальнейшего сокращения мирового предложения.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области пока не прогнозируется, однако ситуация на мировом рынке томатов может повлиять на цены овощной продукции из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях, сообщает Politeka.net.

По оценкам аналитиков, нынешний сезон оказался непростым для отрасли. Засуха, длительные периоды жары, сильные осадки и резкие температурные изменения уменьшили ожидаемый урожай в государствах, традиционно обеспечивающих значительную часть международных поставок.

Эксперты объясняют, что в одних регионах производители столкнулись с острой нехваткой влаги, в то время как другие пострадали от подтоплений. Такие условия способствовали распространению болезней растений и отрицательно сказались на продуктивности полей.

Украинские аграрии работали также в условиях климатических вызовов. Наибольшие риски фиксировались в восточной части страны, где сухая погода продолжалась дольше. Несмотря на это, предварительные прогнозы по урожаю остаются относительно стабильными.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области может стать предметом обсуждения в случае дальнейшего сокращения мирового предложения. Даже при достаточном внутреннем производстве международная ситуация способна влиять на формирование розничной стоимости.

Специалисты отмечают, что украинский сбор помидоров ожидается примерно на уровне прошлого года. Это поможет избежать резкого сокращения ассортимента, хотя полностью отделить внутренний рынок от глобальных процессов невозможно.

Представители отрасли отмечают, что климатические изменения сильнее влияют на сельское хозяйство. Поэтому производители внедряют современные технологии, используют более устойчивые сорта и совершенствуют способы сохранения влаги.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий в ближайшие месяцы. Именно они будут определять объемы будущего урожая и изменения цен на томаты и другую овощную продукцию.

Источник: agroter

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.