Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области стала доступна в рамках международного проекта «Консорциум LINK», который реализует благотворительная организация Angels of Salvation, сообщает Politeka.net.
Инициатива направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших из-за войны войны.
Об этом говорится на странице благотворительной организации Angels of Salvation.
Организаторы отмечают, что для населенных пунктов, расположенных в пределах 20 км от линии боевых действий, могут действовать отдельные условия участия или определенные ограничения.
Подать заявку могут граждане, отвечающие хотя бы одному из определенных критериев. Среди них люди в возрасте от 60 лет, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители или официальные опекуны, внутренне перемещенные лица, а также владельцы поврежденного в результате обстрелов жилья.
В то же время гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области охватывает не только пожилых людей. Программой могут воспользоваться и другие социально уязвимые категории, требующие дополнительной поддержки.
Наибольшее внимание уделяется общинам, которые испытали значительные последствия боевых действий и имеют повышенную потребность в гуманитарной поддержке.
В рамках проекта предусмотрена выдача продуктовых наборов, товаров первой необходимости, базовых и специализированных гигиенических комплектов для маломобильных людей. Помимо материальной помощи доступны также денежные выплаты для пострадавших от обстрелов и многоцелевая финансовая поддержка жителей прифронтовых общин.
Представители программы рекомендуют следить за официальными сообщениями организаторов, поскольку условия участия, перечень общин и форматы поддержки могут обновляться.
Источник: Angels of Salvation
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