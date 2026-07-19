Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области охватывает не только пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области стала доступна в рамках международного проекта «Консорциум LINK», который реализует благотворительная организация Angels of Salvation, сообщает Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших из-за войны войны.

Об этом говорится на странице благотворительной организации Angels of Salvation.

Организаторы отмечают, что для населенных пунктов, расположенных в пределах 20 км от линии боевых действий, могут действовать отдельные условия участия или определенные ограничения.

Подать заявку могут граждане, отвечающие хотя бы одному из определенных критериев. Среди них люди в возрасте от 60 лет, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители или официальные опекуны, внутренне перемещенные лица, а также владельцы поврежденного в результате обстрелов жилья.

В то же время гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области охватывает не только пожилых людей. Программой могут воспользоваться и другие социально уязвимые категории, требующие дополнительной поддержки.

Наибольшее внимание уделяется общинам, которые испытали значительные последствия боевых действий и имеют повышенную потребность в гуманитарной поддержке.

В рамках проекта предусмотрена выдача продуктовых наборов, товаров первой необходимости, базовых и специализированных гигиенических комплектов для маломобильных людей. Помимо материальной помощи доступны также денежные выплаты для пострадавших от обстрелов и многоцелевая финансовая поддержка жителей прифронтовых общин.

Представители программы рекомендуют следить за официальными сообщениями организаторов, поскольку условия участия, перечень общин и форматы поддержки могут обновляться.

Источник: Angels of Salvation

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