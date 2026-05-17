Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируется на фоне разнонаправленных изменений стоимости бакалеи и мясной продукции, передает Politeka.

Как сообщает Минфин , часть товаров демонстрирует умеренный рост, а отдельные позиции — резкие ценовые скачки.

На рынке риса длинного типа средняя цена составляет 59,92 грн за килограмм. Месяц назад показатель был ниже – 56,40 грн. В розничных сетях стоимость колеблется от 46,90 до 81,99 грн. в зависимости от магазина и бренда, что свидетельствует о неравномерности поставок.

Более существенная динамика наблюдается в сегменте гречки. Средняя цена поднялась до 81,80 грн. за килограмм против 69,21 грн. в апреле. В некоторых торговых точках стоимость приближается к 96,50 грн, что усиливает погрузку на потребительскую корзину.

Наиболее резкий скачок зафиксирован в категории колбасных изделий. Колбаса копченая "Алан Брауншвейская сырокопченая" подорожала до 1242 грн за килограмм, тогда как раньше стоила 1171,99 грн. Рост превысил 70 грн в месяц, что связывается с подорожанием сырья и производственных затрат.

Экономисты отмечают, что рынок продолжает реагировать на общие инфляционные процессы, колебания логистики и изменения стоимости импортных компонентов. Дополнительное влияние оказывают сезонные факторы и неравномерность спроса между регионами.

Аналитики подчеркивают, что подорожание продуктов в Черниговской области остается частью более широкой тенденции, охватывающей большинство базовых категорий питания в Украине.

Специалисты не исключают, что в ближайшее время ценовая ситуация остается нестабильной, особенно в сегментах с высокой зависимостью от производственных затрат и поставок сырья.

