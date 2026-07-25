Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области могут рассмотреть водоснабжение.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не повлияло на большинство счетов за июль, ведь решение о пересмотре отдельных расценок еще не вступило в силу, сообщает Politeka.net.

Для Одессы основные платежи остаются на прежнем уровне. Профильные структуры сообщают, что все предложенные изменения проходят необходимые процедуры, поэтому потребители продолжают использовать действующие ставки.

Оплата за вывоз бытовых отходов зависит от предприятия, обслуживающего конкретное здание или частное домовладение. Начисление производится в соответствии с утвержденными показателями.

Электроэнергия для населения стоит 4,32 гривны за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночной период действует тариф 2,16 грн, что позволяет сократить расходы. Газ от поставщика «Нефтегаз» реализуют по 7,96 гривны за кубометр, отдельно оплачивается доставка.

В то же время Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области могут рассмотреть водоснабжение. Проект предусматривает установку стоимости 93,66 гривны за кубометр с НДС, однако документ пока не утвержден.

Вода вместе с водоотводом обходится примерно в 35,16 гривны за кубометр. Также действует абонентская плата за обслуживание сетей в размере 94,38 грн.

Необходимость пересмотра объясняют ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт оборудования и поддержку инженерной инфраструктуры. Окончательное решение будет принято после завершения всех согласований.

Горожанам советуют следить за официальными сообщениями местных властей и коммунальных предприятий, чтобы своевременно узнать о возможном обновлении расценок.

Источник: novyny.live

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