Работа для пенсионеров в Черниговской области постепенно расширяется на фоне растущего спроса работодателей на работников с опытом, гибким подходом и готовностью к базовым производственным или сервисным задачам, сообщает Politeka.

Жителям предлагают несколько вариантов.

В компаниях региона фиксируют повышенный интерес к кандидатам постарше. Предприятия чаще предлагают официальное трудоустройство, адаптированный график и короткое внутреннее обучение перед началом работы.

В Чернигове STV Group открыла должность заведующего хозяйством. Основные обязанности включают в себя контроль технического состояния офисной и складской инфраструктуры, организацию ремонтов и сотрудничество с подрядчиками. Заработная плата составляет 21-25 тысяч гривен, предусмотрена компенсация расходов на транспорт.

В автозаправочном комплексе WOG доступна вакансия помощника оператора. Работник обслуживает клиентов, осуществляет заправку транспорта, предоставляет базовые консультации по топливу и сопутствующим товарам. Ориентировочный доход – около 12 тысяч гривен с дополнительными бонусными начислениями.

Также в развлекательном центре FLY KIDS открыт набор инструкторов игровой зоны. Должность предусматривает контроль за безопасностью детей, организацию досуга и подготовку пространства к активностям. Работодатель предлагает обучение, питание и дополнительные выплаты.

В целом, работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает различные направления — от сервисного обслуживания до технических и административных функций, что позволяет подбирать занятость в соответствии с опытом и физическими возможностями.

Рынок труда региона демонстрирует тенденцию к более широкому привлечению людей старшего возраста, сочетая их опыт с более гибкими условиями трудоустройства.

