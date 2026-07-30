Подорожание проезда в Хмельницком официально вступило в силу 20 июля после решения городских властей о пересмотре тарифов на перевозку, пишет Politeka.net.

Теперь пассажиры пользуются общественным транспортом по новым расценкам.

Информацию об этом предоставляет Хмельницкий городской совет .

Изменения были утверждены после анализа экономической ситуации в сфере перевозок. В городской администрации объяснили, что предыдущая стоимость оставалась неизменной длительное время, однако рост расходов сделал ее пересмотр неизбежным.

Согласно обновленным тарифам, поездка автобусом или маршрутным такси стоит 20 гривен. Для троллейбусов установили отдельную цену – 14 гривен.

В мэрии отмечают, что главными причинами стали повышение цен на горючее, электроэнергию, запасные части, ремонт техники и ее обслуживание. Именно эти факторы оказали существенное влияние на себестоимость перевозок.

Подорожание проезда в Хмельницком не сделало город одним из самых дорогих по транспортным тарифам среди областных центров. В ряде других регионов страны пассажиры уже платят за автобусные маршруты от 22 до 25 гривен, а стоимость пользования электротранспортом иногда еще выше.

Заместитель городского головы Николай Ваврищук сообщил, что местные власти пытались как можно дольше сохранять предыдущие тарифы. Однако увеличение производственных затрат вынудило принять соответствующее решение.

Обновленные цены уже применяют на всех городских маршрутах. Ожидается, что дополнительные поступления помогут поддерживать состояние подвижного состава, улучшать техническое обеспечение и обеспечивать стабильную работу перевозчиков.

Жителям рекомендуют учитывать новую стоимость при планировании ежедневных поездок, а за актуальными изменениями следить на официальных информационных ресурсах городского совета.

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