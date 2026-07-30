Дефицит продуктов в Житомирской области пока не прогнозируется, однако аномальная жара может отразиться на урожае подсолнечника в Украине, пишет Politeka.net.

Аграрии предупреждают, что продолжительное повышение температуры во время цветения способно снизить урожайность культуры на 10–15%.

Самым сложным для растений считается период формирования семян. Тогда недостаток влаги и высокие температуры могут существенно ухудшить будущий сбор. По нынешним оценкам, валовое производство подсолнечника ожидается на уровне 12,9–13,6 миллиона тонн, но погодные условия еще могут скорректировать этот прогноз.

Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса отмечают, что подсолнечник лучше переносит кратковременную засуху, чем кукуруза. Однако затяжная жара в критические фазы развития все равно отрицательно сказывается на урожайности. Наибольшие риски сохраняются для южных регионов, где уже долгое время ощущается дефицит влаги.

Дефицита продуктов в Житомирской области пока не ожидается, однако возможное сокращение сбора подсолнечника способно повлиять на рынок растительного масла и отдельных продовольственных товаров в будущем.

Сложный сезон переживают и пчеловоды. Из-за жары подсолнечник выделяет меньше нектара, поэтому пчелы собирают гораздо меньше меда. Представители отрасли уже сообщают о более низких объемах производства и повышении розничных цен.

Специалисты отмечают, что дальнейшая ситуация будет в значительной степени зависеть от погоды в ближайшие недели. Если регионы получат достаточное количество осадков, часть потенциальных потерь урожая еще не удастся избежать.

Источник: agroreview

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