Графики отключения света в Днепропетровской области на 31 июля вводятся в связи с проведением профилактических работ.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Днепропетровской области на 31 июля, пишет Politeka.net.

Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые будут действовать 31 июля в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиками обесточений, подготовить необходимые электроприборы и учесть временные ограничения при планировании повседневных дел.

31.07.2026 с 08:00 до 19:00 плановое отключение электроэнергии введут в поселке Новостепанивка. Из-за проведения технических работ без света временно останутся отдельные улицы:

Вышнева — 10, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 9

Польова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 9/А

Центральна — 50

Графики отключения света в Днепропетровской области на 31 июля также охватят часть селения Губыныха. Обесточение продлится с 08:00 до 19:00 часов. В связи с проведением технических работ электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов по следующим адресам:

Байдукова — 1/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 36, 4, 6/А, 7, 8, 9, 9/А

Надии — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2/К.Б, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Украинська — 88.

По информации энергетиков, с 08:00 до 19:00 плановые работы будут проводиться в селе Новоскотувате. То есть электроэнергия вернется только вечером. При выполнении ремонта без электроэнергии временно останутся отдельные потребители по адресу:

Украинкы Леси

Берегова, 1, 3, 4, 5, 5/Б, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 55/А

Весиння, 3, 6, 15, 20

Гоголя

Гоголя Мыколы, 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 6/А, 6/Б, 8, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37/А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51/А, 53, 55, З/Д0656

Депутатська, 0579/з/д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 22, 24, 26

Джерельна, 1/А, 2/А

Днипровська, 3, 11

Захысныкив, 1, 2, 2/А, 2/Г, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 28, 29, 29/А, 37, 39

Катерынославська, 3, 4

Квиткова, 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/Б, 8, 9, 9/А, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23/А, 25, 27, 27/А, 29

Лысогирська, 1, 3, 4, 5, 5/А, 6, 8, 9/А, 10, 11, 11/А, 11/Г, 12, 12/А, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 29, 33, 35, 39, 41

Нагирна, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/А, 20, 32

Паркова, 23

Пидгирна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 8, 10, 12, 13, 13/А, 16, 17

Решетныкова, 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6

Садова, 71

Соборна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 16

Тыха, 1, 1/А, 1А/ЗД.0588, 1б, 2, 2/А, 3, 3/А, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Травнева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Украинська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 22/А, 22/Б, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ЗД/15А

Центральна, 84, 86, 87, 87а/з.д.0292, 88, 89/З.Д.0059, 90, 92, 92/А, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104

Шкильна, 1, 1/А, 2, 2/Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А ЗД, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 13/А, 13/Б, 14, 15/А, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 33, 35, 35/А, 36, 36/Б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55

Гвардийськый пров.

Гоголя Мыколы пров., 1, 2, 3, 4, 40

Украинськый пров., 1, 2, 4, 6/А, 7, 8, 15

Шкильный пров., 4, 7, 8, 9, 48/А

с-т Зоря, 4, 8, 23.

Источник: Сурсько-Литовська територіальна громада.

Источник: Губиниська селищна територіальна громада

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