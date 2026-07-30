С 1 августа вступят в силу ряд новшеств, которые будут касаться денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области, пишет Politeka.net.

Изменения включают в себя обновленные правила предоставления жилых ваучеров, новые возможности финансовой помощи для ветеранов с инвалидностью, цифровизацию услуг для ВПЛ и упрощение процедуры оформления компенсаций за поврежденное жилье.

Одним из ключевых новшеств станет изменение условий получения государственных жилищных ваучеров. Теперь помощь будет предоставляться только тем гражданам, которые действительно не имеют других возможностей для обеспечения себя жильем.

Новые критерии предполагают, что претендовать на ваучер не смогут лица, которые после 24 февраля 2022 добровольно продали или подарили принадлежащее им жилье. Также государственная поддержка не будет назначаться гражданам, оформившим регистрацию на временно оккупированных территориях уже после их захвата.

Кроме того, изменяются правила использования жилых ваучеров в сочетании с государственной программой льготного кредитования «еселя». Если гражданин одновременно пользуется двумя механизмами поддержки, жилищный ваучер будет использоваться исключительно как первый взнос по ипотечному кредиту.

Денежная помощь в Николаевской области для ветеранов ВПЛ с инвалидностью

Ветераны и ветеранки (в том числе со статусом ВПЛ), полностью или частично потерявшие зрение на войне, смогут получить до 95 тысяч гривен целевой поддержки от Красного Креста. Заявки принимаются структурными подразделениями по вопросам ветеранской политики. Средства будут выплачиваться с 1 августа по 30 октября 2026 года на специальные счета, а потратить их можно на 26 видов адаптивной техники и специализированных электронных приборов.

Подать заявку на получение средств можно через структурные подразделения по ветеранской политике. Выплаты будут производиться с 1 августа по 30 октября 2026 года на специальные банковские счета. Полученные средства можно использовать на приобретение одного из 26 видов адаптивной техники или специализированных электронных устройств, необходимых для реабилитации и повседневной жизни.

В то же время вступают в силу положения нового закона №12301, комплексно изменяющего систему предоставления государственной поддержки внутренне перемещенным лицам. Одной из главных новаций станет полный отказ от бумажных справок ВПЛ. Их заменит электронное извлечение из государственного реестра, что должно упростить получение услуг и уменьшить количество бюрократических процедур.

Еще одно важное нововведение состоит в изменении принципа назначения государственной помощи. В дальнейшем размер выплат будет определяться не только по факту наличия статуса внутри перемещенного лица, но и с учетом индивидуальных потребностей конкретной семьи, ее материального положения и жизненных обстоятельств.

Также правительство приняло решение об упрощении процедуры оформления компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье. Для граждан, лишившихся документов из-за боевых действий, срок подачи документов для получения компенсации за временное проживание увеличен с 60 до 90 дней .

Кроме того, подтвердить факт повреждения или разрушения жилья теперь можно будет с помощью акта дистанционного обследования. Такой механизм существенно облегчит оформление компенсаций для жителей территорий, где проведение обычного обследования является опасным или невозможным.

Источник: ГО "ВПО України"

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области: какие дополнительные деньги получат жители.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Николаевской области: за приходится переплачивать покупателям.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Николаевской области: какая ситуация сложилась и с чем связаны проблемы.